В Венесуэле 68 человек погибли в результате пожара в тюрьме

По меньшей мере 68 человек погибли в Венесуэле в результате пожара в одной из тюрем, находящейся на территории северного штата Карабобо, где, по данным СМИ, ранее вспыхнул бунт заключенных. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в четверг в Twitter генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.

"Информируем общественность, что в результате ужасных событий, произошедших в [тюрьме] Государственной полиции Карабобо, где во время предполагаемого пожара погибли 68 человек, мы назначили четырех прокуроров для выяснения обстоятельств этих драматических событий", - написал Сааб. Он уточнил, что, по предварительным сведениям, среди погибших значатся 66 мужчин и две женщины, которые находились в пенитенциарном заведении в качестве посетителей.

"Гарантируем, что проведем всестороннее расследование, чтобы немедленно прояснить эти события, которые ввергли в траур десятки венесуэльских семей", - написал Сааб в другом сообщении в Twitter. Он пообещал установить виновных в трагедии.



