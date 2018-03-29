На месте аварийного здания Фонда финансово-банковского колледжа рядом с Ереванским Госинститутом театра и кино будет построено новое здание Общенационального театра имени Соса Саргсяна.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» директор и художественный руководитель театра Виген Чалдранян сообщил подробности. «Вопрос был вновь поднят летом. Решение о предоставлении нового здания принято, остается, чтобы аварийное здание Фонда финансово-банковского колледжа было снесено, а на его месте построено новое здание Общенационального театра», - сказал директор и художественный руководитель театра Виген Чалдранян.

По его словам, он работал над проектом, и о таком проекте можно только мечтать. Новое здание Общенационального театра будет иметь красивый зал на 300 зрителей, административную часть, холл, кафе.

«Нам обещали снести вышеуказанное здание в сентябре, однако это не сделано по сей день, сейчас обещают начать работы в мае. Я прекрасно осознаю, что в нашей стране не все делается мгновенно, однако я спокоен и полон надежд, поскольку решение принято, и против этого никто и ничего сделать не сможет»,- сказал директор и художественный руководитель театра Виген Чалдранян.

По его словам, хорошо, что их труппа не на улице. «Не то, чтобы я или кто-то из актеров не спал ночами, думая, что мы работаем в плохих условиях. Это не так. Не все прекрасно, но и не плохо. Нас ожидают хорошие условия. Думаю, что театр начинается со здания. Станиславский говорил, что театр начинается с вешалки, однако, должно быть здание, чтобы была и вешалка. Мы уже десятки лет, как располагаемся в Театральном институте, на правах гостя. Мы делим с ними сцену – по полмесяца каждому. Театр – живой организм, и его сердце не должно останавливаться, оно должно всегда биться»,- сказал директор и художественный руководитель театра Виген Чалдранян.

По его словам, какими бы ни были их условия, они не стоят на месте, работают, делают премьеры, обеспечивают качество, зрителя.

Общенациональный театр имени Соса Саргсяна был основан в 1991 году по инициативе Соса Саргсяна, он действует в здании Театрального института, по сей день не имеет собственного здания.

Анжела Амбарцумян

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