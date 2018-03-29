Великий четверг: Тайная Вечеря, таинство Причащения, омовение ног, миропомазание

Наступила последняя – Страстная неделя Великого Поста, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, крестной смерти и погребении.

Период от понедельника после праздника Цахказард до Светлого Христова Воскресенья называется Страстнóй (Великой) неделей. Великим называется и каждый из ее дней, имеющий условное название, которое посвящено тому или иному событию из земной жизни Спасителя. Упоминаются последние заповеди, страдания, смерть и воскресение Христа. Основные обряды Великой недели начинаются в Страстнóй (Великий) Четверг.

В день опресноков, когда по ветхозаветному закону должно было заклать и вкушать пасхального агнца, и когда прииде час, да прейдет Спаситель от мира сего к Отцу (Ин. 13, 1), Иисус Христос, пришедший исполнить закон, послал Своих учеников – Петра и Иоанна в Иерусалим приготовить Пасху, которую, как сень законную, хотел Он заменить Пасхою новою, – самим телом и кровью Своею.

Великий Четверг посвящен воспоминанию о Тайной Вечере в Иерусалимской горнице (Мф. 26:17-29; Мк. 14:22-25). На своей последней вечери Иисус преломил хлеб, возблагодарил Отца и раздал апостолам: «Сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается». Эта заповедь явилась основой таинства Причащения, символизирующего самопожертвование Христа ради людей.

Утром Великого Четверга в церквях служат Святую Литургию, а вечером совершается символический обряд омовения ног. Провозглашая идею равенства, после Вечери Иисус омыл ноги апостолам. «Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу: ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам».

Так и в Армянской Церкви, следуя примеру Господа, священник, стоя на коленях на Святом Алтаре, омывает ноги двенадцати отрокам или служителям церкви и помазывает их святым миро.

Предсказав Апостолам общее искушение, а Петру троекратное отречение от Христа и Свое явление им по воскресении в Галилее, Господь вошел с ними в сад Гефсиманский, – на гору Елеонскую (Лк. 22, 24-28; Мф. 26, 30-35). Здесь начались Его страдания: сначала душевные, а потом и телесные. Предначиная Свои страдания, Господь сказал ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там, и взяв с Собою Петра, Иакова и Иоанна, бывших свидетелями славы Его во время преображения, начал скорбеть и тосковать. Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною, сказал ученикам Своим Богочеловек. Отойдя от них на вержение камня, Он преклонил главу и колена, и молился до кровавого пота, как человек, чувствуя чашу страданий, и совершенно предаваясь воле Отца. Иисусу Христу явился Ангел с небес и укреплял Его. Во время молитвы Своей Господь троекратно подходил к Ученикам Своим и говорил им: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна. Но ученики не могли молитвенно бдеть с Господом, ибо у них глаза отяжелели.

Гефсиманская молитва Иисуса Христа наставляет нас, что среди искушений и скорбей молитва подает нам высокое и святое утешение и укрепляет готовность встретить и перенести страдания и смерть. Могущество молитвы, утешающей и укрепляющей, Господь поучительно показал и Своим примером пред Своими страданиями и смертью, и в то же время внушениями скорбевшим Апостолам: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.

Около полуночи приходит в сад предатель с множеством вооруженного народа, присланного от первосвященников и старейшин. Господь Сам идет к ним на встречу и словами: Это Я, коими Он давал им знать о Себе, повергает их на землю и потом смиренно допускает предателя поцеловать и взять Себя на страдания и смерть (Мф. 26, 36-56; Мк. 14, 32-46; Лк. 12, 38-53). Так Господь, являвший продолжение земной Своей жизни Божественное всемогущество и власть над законом естества, словом: Это Я повергший на землю предателя с народом, имевший во власти Своей легионы Ангелов, но пришедший принести Себя в жертву за грехи мира, добровольно и смиренно предает Самого Себя в руки грешников!

По традиции все верующие в этот день причащаются Святых Христовых Тайн.