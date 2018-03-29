Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонной беседы подтвердили важность совместного противостояния "российской агрессии". Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба британского премьера.

"Канцлер и премьер-министр согласились, что необходимо продолжить работать совместно над противостоянием растущей агрессии со стороны России", - говорится в распространенном коммюнике по итогам беседы.

В среду Мэй провела телефонную беседу с Трампом. Стороны согласились, что обе стороны должны противодействовать российскому шпионажу и предотвращать будущие химические атаки на своей территории, говорится в пресс-релизе Белого дома.