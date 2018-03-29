Артур Джавадян возглавит заседание Межгосударственного совета банков СНГ, которое состоится в Москве

Председатель ЦБ Армении Артур Джавадян вылетел в Москву, где примет участие в работе 16-го заседания консалтингового совета национальных ЦБ стран ЕАЭС по вопросам валютной политики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

В рамках мероприятия планируется обсудить концепцию создания общего финансового рынка в странах ЕАЭС, экономического положения в этих странах, проводимой денежно-кредитной политики, подходов к формированию общей системы кибер-безопасности и пр.

30-го марта председатель ЦБ Армении Артур Джавадян примет участие в очередном заседании Межгосударственного совета банков СНГ, он будет председательствовать на заседании Межгосударственного совета банков СНГ.

Планируются встречи с руководителями партнерских структур.