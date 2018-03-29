Европейские индексы - 28-03-18

МОСКВА, 29 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.25% и составил 11940.71 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.29% и составил 5130.44 пункта, британский FTSE вырос на 0.64% и составил 7044.74 пункта, российский MICEX не изменился и опять составил 2285.53 пункта, а RTSI снизился на 1.09% и составил 1231.05 пункта.