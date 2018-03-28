Вблизи села Шурнух Сюникской области обнаружен снаряд
В МЧС Армении в 17:20 28-го марта был получен сигнал о том, что вблизи села Шурнух Сюникской области обнаружен снаряд, и необходима помощь спасателей. На место выехал боевой наряд. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
Спасатели отграничили территорию, установлено дежурство силами местной полиции.Дополнительная информация последует.
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