За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 43 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 27 и 28 марта сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 43 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 15 случаев причинения телесных повреждений, 12 случаев кражи личного имущества, по 3 случая присвоения или растраты и обнаружения наркотиков, по 2 случая грабежа, квартирной кражи, уклонения от уплаты налогов и злоупотребления должностными полномочиями.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 3 человека погибли, 12 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.