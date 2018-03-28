Модель Анна Демирханян рассказывает о своей семейной жизни и воспитании дочери: ФОТОРЯД

Вице-миссис «Европа-2016» Анна Демирханян считает себя счастливой женщиной. Своим самым большим достижением она считает семью, имея и карьерные достижения. В беседе с «Арменпресс» она рассказывает о своей семейной жизни. Повседневных заботах и воспитании дочери. Анна Демирханян снялась в весеннем фоторяде «Арменпресс».

«Наш день начинается в семь утра. Веду дочь в школу, откуда мы с ней возвращаемся, гуляя. После обеда дома мы переходим к урокам, затем – играем вместе. Бывают дни, когда веду ее с собой на съемки, показы мод и пр. Идти с ребенком на работу несколько затруднительно, поскольку внимание разделяется между нею и работой»,- сказала Анна.

По ее словам, дочь – Инга, деликатный ребенок, сдержанный в своих желаниях. «Всегда спрашивает – мам, а деньги у тебя есть?, можешь купить мне то или это? Всегда пыталась сделать так, чтобы она ни в чем не нуждалась. Инга всегда в цеентре внимания – дедушек, бабушек, моих друзей. Ей это нравится. Инга характером похожа и на меня, и на своего отца. На самом деле – как она говорит, «я похожа на себя»».

По словам Анны, Инга хочет стать художницей. «С малолетства любит рисовать, сейчас ходит на занятия рисованием. Не приемлю тех матерей, которые сами решают будущее своих детей. Особенно, когда модели с детства вовлекают своих отпрысков в различные проекты, посылают на показы мод и пр. Когда получаю приглашение на совместные съемки, всегда спрашиваю ее согласия. Ничего не делаю насильно»,- сказала она.

Для счастья Анне многого не нужно. «Могу радоваться от самой малости. Важно, чтобы члены семьи были здоровы. Люблю, когда в доме все аккуратно и красиво. Со мной должны быть мои друзья. Радуюсь, когда могу помочь кому-то. Наконец, самый важный залог счастья – любить и быть любимой»,- говорит Анна.

«Я – такая мать, что дочь гордится мною, хочет быть похожей на меня. Уже это – большое достижение»,- говорит Анна.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Фото – Геворга Перкуперкяна