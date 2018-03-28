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Молодежь Еревана отдала дань уважения памяти жертв пожара в Кемерово


Армянские студенты, сотни молодых людей, представляющих различные молодежные организации, 28 марта пришли к посольству России в Ереване, чтобы зажечь свечи в память о жертвах страшного пожара в торговом центре в Кемерово.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Молодежного фонда Армении, депутат НС Армении Карен Авакян выразил соболезнования российскому народу, родственникам жертв трагедии. Он отметил, что произошедшее в Кемерово потрясло людей, армянская молодежь несколько дней идет к посольству России, выражая свои соболезнования и поддержку дружественному народу.




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