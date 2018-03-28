Основным препятствием на пути урегулирования карабахского конфликта является экстремистская позиция Азербайджана: Бако Саакян
Основным препятствием на пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта является неконструктивная, экстремистская, воинственная позиция Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал президент Республики Арцах Бако Саакян в интервью Armenian Mirror Spectator.
«Мы понимаем, что международное сообщество в лице Минской группы ОБСЕ озабочено поиском решения этого сложного вопроса. Однако, мы глубоко убеждены в том, что неконструктивная, экстремистская, воинственная позиция одной из сторон - Азербайджана в этом вопросе, является основным препятствием, которое мы не можем преодолеть для достижения более серьезных соглашений», - сказал Саакян.
Коснувшись положения беженцев в регионе, Саакян отметил, что часто говорится об азербайджанских беженцах, однако не уделяется достаточного внимания армянским беженцам.
«Мы неоднократно говорили о том, что азербайджанские беженцы, естественно, могут вернуться в Арцах, в Республику Арцах, если они признают эту юрисдикцию», - подчеркнул Саакян.