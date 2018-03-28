Несмотря на то, что ранее МИД Армении заявил, что среди жертв трагедии в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово не было ни армян, ни граждан Армении, некоторые армянские СМИ сообщили, что армяне среди жертв пожара были.

Как сообщает Арменпресс, armtimes.com, в частности, упоминает, что среди 76 жертв есть два армянина. Об этом сказал глава кемеровского офиса Союза армян России Георгий Антонов-Мирзаханян. По его словам, жертвами армянами являются отец и сын, но с русскими фамилиями - Галинин Дмитрий Саргисович и Галинин Михаил Дмитриевич. Отец родился в 1975 году, а сын - в 2008 году.

«По документам они граждане РФ, но отец Дмитрия - Саргис Хумарян, родившийся в Ахалцихе грузинский армянин. Но поскольку Саргис Хумарян развелся с женой, его сын Дмитрий взял фамилию своей матери, Галанин, и, естественно, его сын тоже Галанин», - сказал он.

Арменпресс пытается уточнить данную информацию.