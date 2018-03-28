Китайский мегапроект «Один пояс и один путь» может содействовать миру и процветанию на Южном Кавказе: Армен Ашотян

В Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям 28 марта состоялась рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной Республики в Армении Тианом Эрлуном. Тема рабочей встречи - обсуждение китайской стратегической инициативы «Один пояс и один путь», продвижение сотрудничества между парламентскими и отраслевыми экспертными сообществами Армении и Китая.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе обсуждения председатель Комиссии Армен Ашотян, коснувшись существующих глобальных процессов, подчеркнул, что китайский мегапроект «Один пояс и один путь» в контексте вызовов международных отношений может создать для Армении новые возможности для общения, а также содействовать миру и процветанию на Южном Кавказе.

Говоря о региональной безопасности и стабильности, посол Эрлун отметил, что Китай является сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров.

Стороны затронули повестку дня сотрудничества на международных платформах, а также связанные с поощрением экономической, инвестиционной и гуманитарной политики вопросы.

Участники рабочей встречи направили вопросы, выступили с речами.