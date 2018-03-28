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Министр иностранных дел Армении сделал запись в траурной книге по случаю трагических событий в Кемерово


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 28 марта посетил посольство Российской Федерации в Армении, выразил свои соболезнования и сделал запись в траурной книге по случаю трагических событий в Кемерово. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении.




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