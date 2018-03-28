Вклад туризма в мировой ВВП в 2017 году составил более 10%

Вклад туризма в мировой ВВП в 2017 году составил $8,3 трлн - 10,4% от его общего объема, показало исследование Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, по данным исследования, туристическая индустрия Азиатско-Тихоокеанского региона обеспечила вклад в объеме $2,7 трлн, Северной и Южной Америки - $2,2 трлн, Европы - $2,1 трлн, Африки и Ближнего Востока - $402 млрд. Больше всего выросли вложения в мировой ВВП Китая, США, Индии и Мексики.

Согласно прогнозам, к 2028 году вклад туризма в мировой ВВП составит уже $12,5 трлн или 11,7% от общего объема.

Исследование также показало, что туристическая отрасль обеспечивает каждое десятое рабочее место в мире: в 2017 году таких мест было 313 млн, а к 2028 году количество вырастет до 414 млн - в первую очередь за счет Китая, Индии, Индонезии и США.

Всемирный совет по туризму и путешествиям - международное неправительственное общественное объединение представителей индустрии туризма из более чем 100 стран мира. WTTC занимается исследованиями в области экономического и социального воздействия туризма.