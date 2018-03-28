Facebook облегчила пользователям контроль за конфиденциальностью

Компания Facebook, оказавшаяся ранее в центре скандала о незаконном сборе личных данных, объявила о ряде нововведений, направленных на упрощение контроля пользователей за их конфиденциальностью. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе компании.

Компания изменила меню настроек на мобильных устройствах, сделав их поиск более удобным. "Вместо настроек, разбросанных на 20 разных экранах, они все теперь доступны в одном месте. Мы также убрали устаревшие настройки, поэтому теперь понятно, доступ к какой информации могут или не могут получать приложения", - говорится в сообщении.

Также в социальной сети появится новое меню с набором из нескольких "быстрых клавиш". "Это меню, где вы можете контролировать свои данные всего несколькими нажатиями клавиш с понятными объяснениями того, как наши элементы управления работают", - уточняется в пресс-релизе.

Также в Facebook появится новый инструмент доступа пользователей к их данным (Access Your Information). "Access Your Information - это безопасный способ доступа и управления такой информацией пользователей, как посты, реакции других пользователей, комментарии и то, что вы искали", - добавили в компании.

Facebook оказалась в центре скандала ранее в текущем месяце. Это произошло после того, как газетаThe New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.





