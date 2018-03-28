Президент Республики Арцах провел совещание с участием руководителей райадминистраций и мэра Степанакерта

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 28 марта провел рабочее совещание с участием руководителей райадминистраций республики и мэра Степанакерта.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, в ходе совещания был обсужден широкий круг вопросов, касающихся программ по развитию районов и столицы.

Особое внимание было уделено решению социально-экономических вопросов, ходу сельскохозяйственных работ и капитального строительства в республике.

Глава государства дал участникам совещания поручения по надлежащему и комплексному решению обсужденных вопросов.

В совещании приняли участие госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица.