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Жертвами взрыва в итальянском порту Ливорно стали два человека


Жертвами взрыва в порту итальянского города Ливорно стали два человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду телеканал Rainews24.

По предварительным данным, в промышленной зоне порта взорвалась цистерна с метиловым эфиром. Двое рабочих погибли на месте, третий находится в тяжелом состоянии.

Взрыв не привел к пожару.

На месте работают пожарные и экипажи скорой помощи. Зона, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости, эвакуирована.

 

 




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