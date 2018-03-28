Жертвами взрыва в итальянском порту Ливорно стали два человека

Жертвами взрыва в порту итальянского города Ливорно стали два человека. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду телеканал Rainews24.

По предварительным данным, в промышленной зоне порта взорвалась цистерна с метиловым эфиром. Двое рабочих погибли на месте, третий находится в тяжелом состоянии.

Взрыв не привел к пожару.

На месте работают пожарные и экипажи скорой помощи. Зона, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости, эвакуирована.