Азиатские индексы выросли - 28-03-18

ТОКИО, 28 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.34% и составил 21031.31 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.02% и составил 1699.56 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.40% и составил 3122.29 пункта, а HANG SENG снизился на 2.50% и составил 30022.53 пункта.