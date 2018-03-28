США резко нарастили экспорт газа в дальние страны

В 2017 году США увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в четыре раза — с 14,1 миллиона кубометров в сутки до 55 миллионов кубометров, следует из материалов американского Управления энергетической информации (EIA).

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, зарубежные поставки увеличились из-за расширения экспортных мощностей, отмечает EIA. Благодаря запуску проектов Sabine Pass в Луизиане и Cove Point в Мэриленде мощности Соединенных Штатов по экспорту сжиженного газа выросли до 102 миллионов кубометров в сутки. В ближайшие два года США планируют ввести еще четыре проекта.

Около 53 процентов процентов американского СПГ ушло в Мексику, Южную Корею и Китай. Доля Южной Кореи и Китая в общем объеме экспорта составила 18 процентов и 15 процентов соответственно. Европа стала третьим по величине импортером сжиженного газа из США в прошлом году.

По прогнозу EIA, к 2020 году Соединенные Штаты станут третьим по величине экспортером СПГ после Австралии и Катара.

В 2017 году США практически удвоили экспорт нефти до 1,1 миллиона баррелей в сутки.