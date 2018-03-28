Парламент Каталонии принял резолюцию, которая признает право задержанных каталонских политиков, в том числе экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона, претендовать на должность главы правительства автономного сообщества, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Резолюцию, которая носит символический характер, поддержали депутаты от сепаратистских партий – "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства" — вместе они имеют абсолютное большинство в законодательном органе автономного сообщества.

Резолюция призывает парламент Каталонии "принять все необходимые меры", чтобы гарантировать политические права политиков, в том числе проходить процедуру утверждения на пост главы женералитета. Она касается Карлеса Пучдемона, задержанного в Германии, Жорди Санчеса и Жорди Туруля, которые находятся в мадридской тюрьме. Всем троим предъявлены обвинения в организации.

Кроме того, каталонский парламент принял резолюцию с требованием освободить политиков, находящихся в заключении.