Гигантская свинья стала домашним питомцем в английской семье

Али Марриотт из Великобритании завела себе домашним питомцем поросенка, который неожиданно для всех стал размером с кухонный стол и сейчас весит до 222 кг. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Женщина купила свинью в 2009 году у местного разводчика животных, это пятый по счету поросенок у нее дома. Ее дети, мальчики пяти и семи лет, никогда не были против такой компании. Марриотт думала, что это обычная миниатюрная свинья, специально выведенная для жизни в доме, но это оказалось не так.

Поросенка назвали Мавис в честь покойной бабушки. Постепенно она начала расти без остановки. Через некоторое время свинья увеличилась настолько, что начала застревать в дверях и хаотично бегать по коридорам, пытаясь выбраться. Поэтому женщина построила ей домик во дворе у своих родителей, живущих неподалеку.

По словам Марриот, для детей Мавис является почти старшей сестрой. Мальчики катаются на ней, как на пони, и всячески развлекаются. Несмотря на то, что свинья уже не так молода, она все равно старается играться с ними. Самой хозяйке очень комфортно с Мавис, когда у нее стресс. По ее словам, лежать вместе со свиньей, класть голову на нее и слушать ритм ее дыхания и храпа является лучшим успокаивающим.

Мавис кушает все, до чего доберется: банановую кожуру, выпечку, овощи. В связи с этим все двери шкафчиков у семьи закрыты. Если же свинья увидит их открытыми, она сразу бежит, а семья коллективно кричит: "Быстрее! Она приближается! Захлопни дверь!".

Несмотря на свои большие размеры, животное довольно умное и ласковое, даже умеет переворачиваться по команде на живот. Однако иногда она может вести себя "по-свински": переворачивать мусорные баки и цветочные горшки, вставать где-то и не пропускать членов семьи, пока не получит желаемое.





