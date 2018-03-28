Компания «Ростелеком» запустила новую услугу «Обслуживание по телефону»
Компания «Ростелеком» с 26 марта с. г. запустила новую услугу «Обслуживание по телефону», которая позволит абонентам получать быстрое и качественное обслуживание с помощью одного единственного звонка.
Как сообщает Арменпресс, при звонке на номер 060 46 00 00 с заранее фиксированного номера, абоненты Ростелекома могут выполнять различные виды действий и получать доступ ко многим услугам, не посещая ЦОП компании;
переоформление договора;
aктивация / приостановка услуги;
временное приостановление / прекращение приостановки услуги;
изменение тарифного плана;
заказ услуги Внутреннего технического обслуживания квартир
изменение адреса
и многое другое.
Запуск новой услуги направлен на внедрение более удобной и гибкой системы обслуживания клиентов.
С лозунгом «Один звонок, множество решений» специалисты Ростелекома обеспечат всех абонентов качественным и достойным обслуживанием.