Компания «Ростелеком» запустила новую услугу «Обслуживание по телефону»

Компания «Ростелеком» с 26 марта с. г. запустила новую услугу «Обслуживание по телефону», которая позволит абонентам получать быстрое и качественное обслуживание с помощью одного единственного звонка.

Как сообщает Арменпресс, при звонке на номер 060 46 00 00 с заранее фиксированного номера, абоненты Ростелекома могут выполнять различные виды действий и получать доступ ко многим услугам, не посещая ЦОП компании;

переоформление договора;

aктивация / приостановка услуги;

временное приостановление / прекращение приостановки услуги;

изменение тарифного плана;

заказ услуги Внутреннего технического обслуживания квартир

изменение адреса

и многое другое.

Запуск новой услуги направлен на внедрение более удобной и гибкой системы обслуживания клиентов.

С лозунгом «Один звонок, множество решений» специалисты Ростелекома обеспечат всех абонентов качественным и достойным обслуживанием.