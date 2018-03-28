Грузинские воры обокрали в Греции до 200 квартир

Четверо граждан Грузии задержаны в Афинах по обвинению в квартирных кражах. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил в среду на брифинге начальник криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

По его словам, в результате трехмесячной совместной операции грузинских правоохранительных органов с греческими коллегами установлено, что задержанные обокрали до 200 квартир на территории Греции.

"В ходе обысков в домах и автомобилях всех четырех лиц сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие разного типа, деньги и украденные вещи", - заявил Челидзе.

Он отметил, что по греческому законодательству преступникам грозит до 20 лет тюрьмы.