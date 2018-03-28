Суд арестовал арендатора сгоревшего в Кемерове ТЦ

Заводский районный суд Кемерова в среду арестовал на два месяца Надежду Судденок - арендатора торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Ее обвиняют в оказании небезопасных услуг. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения <...> в виде ареста до 25 мая 2018 года", - сказал судья Дмитрий Шандров.

Обвиняемая заявила о намерении обжаловать это решение.

Кроме Судденок, задержаны технический директор компании-собственника ТЦ - Кемеровского кондитерского комбината Георгий Соболев, сотрудник и директор занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации компании "Системный интегратор" Александр Никитин и Игорь Полозиненко, а также сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, который, по версии следствия, отключил пожарную сигнализацию. Суд в среду решает вопрос об их аресте.

