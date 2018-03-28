Предложенная Николом Пашиняном уличная борьба является икусственной политической повесткой: Эдуард Шармазанов
Зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов думает, что предложенная лидером фракции «Елк» Николом Пашиняном уличная борьба является икусственной политической повесткой. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами Эдуард Шармазанов сказал 28-го марта.
«Ни для кого не является тайной то, что кандидатуру премьер-министра называет политическое большинство. Один из депутатов парламентского большинства – я, и что должен сделать он, чтобы я изменил свое мнение? Должен оказать насилие над моим мнением?», -сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.
«Им голоса отдали 120 тысяч человек, нам - 770 тысяч человек. Вокруг чего он будет менять власть? Кто сформировал власть?»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов, напомнив, что к Пашиняну не присоединилось даже большинство фракции «Елк».
По его словам, РПА вовсе и не ожидает, что выдвинутая ими кандидатура будет приемлемой для всех.«Хотят сами решать, кто будет премьер-министром – пусть победят в 2020 году, тогда это будет в их праве. Мы не претендуем на то, чтобы нравиться всем: мы живем в многопартийной системе. Народ решает своим голосом. Естественно, что оппозиционные массы могут выйти на улицу, однако это не означает, что если кто-то будет громче кричать – мы скажем: «Ой, простите», и уступим свои права»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.