Предложенная Николом Пашиняном уличная борьба является икусственной политической повесткой: Эдуард Шармазанов

Зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов думает, что предложенная лидером фракции «Елк» Николом Пашиняном уличная борьба является икусственной политической повесткой. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами Эдуард Шармазанов сказал 28-го марта.

«Ни для кого не является тайной то, что кандидатуру премьер-министра называет политическое большинство. Один из депутатов парламентского большинства – я, и что должен сделать он, чтобы я изменил свое мнение? Должен оказать насилие над моим мнением?», -сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

«Им голоса отдали 120 тысяч человек, нам - 770 тысяч человек. Вокруг чего он будет менять власть? Кто сформировал власть?»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов, напомнив, что к Пашиняну не присоединилось даже большинство фракции «Елк».

По его словам, РПА вовсе и не ожидает, что выдвинутая ими кандидатура будет приемлемой для всех.

сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.