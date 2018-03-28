Харви Кейтель сыграет роль в фильме Лунгина "Эсав"
Американский актер Харви Кейтель, наиболее известный своими ролями в фильмах "Криминальное чтиво", "Бешеные псы", "От заката до рассвета", сыграет в первой англоязычной картине Павла Лунгина "Эсав". Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Variety.
Как пишет издание, в фильме также сыграют Лиор Ашкенази, Марк Иванир, Юлия Пересильд и Ксения Раппопорт.
"Конфликты и ревность в этой истории способны привести в неописуемый восторг любого", — заявил 78-летний Кейтель.
Съемки начнутся в Израиле в апреле. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2019 году.
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