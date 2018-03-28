Технический директор кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" Георгий Соболев заявил в суде о многочисленных проблемах в здании центра, которое сгорело 25 марта. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"В последнее время центр был в запущенном состоянии. При этом я имел маленькие финансовые ресурсы, помещение - большое, персонала - мало", - сказал Соболев.

По его словам, когда он узнал о пожаре, то велел эвакуировать людей. "На момент пожара я был на месте. Я лично поднимался с пожарными для вызволения женщины из стеклянного лифта, застрявшего во время пожара. О неполадках системы оповещения я не знал", - пояснил Соболев.

Он отметил, что ему трудно дать адекватную оценку требованию о его аресте, так как он находится "в эмоционально плохом состоянии".

Вместе с тем, представитель следствия в суде сообщил, что Соболев знал о неисправности системы, но ничего не делал для устранения неисправности. "Двери должны были при пожаре открыться автоматически, но этого не произошло. Соболев не сделал ничего, люди остались один на один с опасностью", - сказал следователь.