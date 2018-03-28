Playboy удалил свою страницу из Facebook в связи с утечкой данных из соцсети

Американский журнал Playboy удалил все свои учетные записи из Facebook в связи с вскрывшимися фактами утечки личных данных пользователей соцсети. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом издательство сообщило в своем пресс-релизе в среду.

"Появившиеся факты о халатном отношении к личным данным пользователей Facebook укрепило нас в решении приостановить нашу деятельность на платформе этой социальной сети, - говорится в заявлении. - Более 25 млн поклонников Playboy обращаются к журналу через наши различные страницы в Facebook, и мы не хотим подвергать их [порочной] практике этой соцсети".

Удалив свои страницы с Facebook, журнал присоединился к набирающему темпы движению #DeleteFacebook, которое началось в знак протеста против соцсети.

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциального влияния на их голоса. Это вызвало бурю протестов как в Европе, так и в США.



