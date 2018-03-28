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Трамп заявил о шансах на правильные действия со стороны Ким Чен Ына


Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает то, что правильно" для его страны и всего человечества. Такую запись он сделал в среду на своей странице в Twitter, говоря о перспективе денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В течение многих лет, при многих администрациях все говорили, что нет даже малейшей возможности на мир и денуклеаризацию Корейского полуострова, - написал он. - Сейчас есть хороший шанс, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для его народа и человечества. Жду нашей встречи!".


 

 




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