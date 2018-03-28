Новый Huawei P20: смартфон, способный видеть в темноте

Новейший смартфон китайской компании Huawei может фотографировать в почти кромешной темноте без использования вспышки и штатива, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Для производства фотографии камере P20 Pro достаточно выдержки в шесть секунд. После того как снимок сделан, искуственный интеллект "подчищает" его, увеличивая контрастность и устранняя смазанность изображения, от которой обычно страдают фотографии, сделанные в сумерках и "с рук".

Представитель Huawei в недавней беседе с Би-би-си сказал, что компания вскоре надеется стать самой популярной маркой смартфонов. Сегодня она располагается на третьем месте, вслед за Samsung и Apple.

Росту Huawei на рынке мешает нежелание американских телеком-компаний продавать ее телефоны.

Как и телефоны серии Samsung Galaxy S9, недавно вышедшие на рынок, P20 позиционируется как аппарат с уникальными возможностями фотокамеры.

Если у S9 и остальных телефонов этой линейки по два объектива, то P20 стал первым телефоном, у которого их целых три.

P20 Pro поступит в розничную продажу по цене 899 евро (примерно $1115). Это меньше, чем конкуренты Samsung Galaxy S9+ (949 евро, $1 177) и iPhone X (1149 евро или $1425 в самом доступном варианте).