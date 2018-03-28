Польша подписала соглашение о поставках американской системы ПРО Patriot

Правительство Польши подписало соглашение о поставках в республику американской системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Церемония состоялась в среду в польской столице.

Как передает корреспондент ТАСС, подпись под документом в присутствии президента страны Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого поставил министр обороны Мариуш Блащак.

" Эта система обеспечит безопасность и интеграцию польской армии с армией США", - добавил Блащак. "Мы заплатим за систему $4 млрд 750 млн. Это хорошая цена", - информировал министр.

Польша приобретает Patriot для создающейся национальной системы ПРО "Висла". Первые поставки должны начаться в 2022 году, а следующие произойти в 2024.

Как сообщалось ранее, первые две фазы предусматривают приобретение Польшей 16 пусковых установок, 208 ракет, четырех радиолокационных станций с радарами.