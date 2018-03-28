Премьер-министр Армении Карен Карапетян и координатор ООН придали большое значение сотрудничеству в реализации Программы развития Армении -2030

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня, 28 марта, принял новоназначенного постоянного координатора ООН и постоянного представителя Программы развития ООН в Армении Шомби Шарпа. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Премьер-министр поздравил Шомби Шарпа с вступлением в должность и выразил уверенность, что он внесет свой вклад в дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

Глава армянского правительства отметил, что с офисом ООН в Армении налажено тесное сотрудничество, реализован ряд эффективных программ и в то же время имеются новые перспективные направления для совместной работы.

Карен Карапетян представил повестку реформ, инициированных правительством в разных сферах, отметив, что Армения обладает большим потенциалом для устойчивого развития, и предпринимаемые шаги направлены на его полноценную реализацию.

Шомби Шарп в свою очередь отметил, что с честью вступает в должность постоянного координатора ООН в Армении и в ходе своей миссии приложит максимум усилий для обеспечения вовлеченности ООН в программах развития Армении и их успешной реализации.

Он приветствовал инициирование правительством Республики Армения реформ, а также достигнутые высокие показатели экономического роста и макроэкономические показатели, подчеркнув, что ООН и впредь готова оказать содействие проводимым в Армении реформам и реализуемым инвестиционным программам.

Шомби Шарп также отметил, что он рад вступить в должность именно в этом году, когда Армения проведет интересные широкомасштабные мероприятия – как национального, так и международного уровня.

Собеседники также обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества Армения-ПРООН. В этом контексте стороны затронули повестку дня развития Армении до 2030 года и придали большое значение тесному сотрудничеству в ее реализации.