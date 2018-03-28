АРФД считает муссирование вопроса о кандидатуре премьер-министра Армении ложной политической повесткой

Представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Арсен Амбарцумян считает муссирование вопроса о кандидатуре премьер-министра Армении ложной политической повесткой. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 28-го марта.

По его словам, будучи сторон ницей конституционных реформ, АРФД никогда не обуславливала политические процессы и развития личностями.

«Для нас важны системные изменения. Вопрос власти был решен на парламентских выборах. АРФД с уважением отнесется к любой кандидатуре, которую предложат коалиционные партнеры из правящей Республиканской партии Армении»,- сказал он.

Относительно прежнего заявления Сержа Саргсяна о том, что в случае конституционных изменений он не станет претендовать на должность премьер-министра, представитель Верховного органа АРФД заметил, что действующий глава государства Серж Саргсян уже дал соответствующие пояснения, и комментировать эту тему еще раз не имеет смысла. «Ясно одно – если бы у нас не было положительного подхода к личности Сержа Саргсяна как политического деятеля, мы бы не стали членами коалиции»,- сказал он.