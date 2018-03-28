Вице-губернатор Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должностей своего заместителя и начальника департамента внутренней политики, как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сняты с должностей заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что место Зеленина займет первый заместитель главы Кемерово Ольга Турбаба, а Лопатиной - ее заместитель Валентина Назимок.

Во вторник 27 марта на центральной площади города Кемерово прошел стихийный митинг. Со стороны властей в митинге принимали участие заместители губернатора Владимир Чернов и Сергей Цивилев. Губернатор области Аман Тулеев не приехал на митинг, как пояснили его заместители, глава региона отдельно встретится с родственниками погибших.

На стихийном митинге звучали требования провести честное расследование обстоятельств произошедшего, а также призывы к отставке Тулеева. Его заместитель Сергей Цивилеввстал на колени перед собравшимися на площади Советов в Кемерове, попросив прощения у близких погибших. Другой вице-губернатор региона Владимир Чернов затем заявил, что на акции было много провокаторов, действия которых были направлены на дискредитацию властей.