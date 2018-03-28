Эдвард Налбандян принял депутата Европейского парламента Франка Энгеля

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сегодня, 28 марта, принял депутата Европейского парламента Франка Энгеля. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Поприветствовав гостя, министр Налбандян высоко оценил регулярные визиты Франка Энгеля в Армению и Арцах, его последовательные усилия по развитию отношений между Арменией и Европейским союзом.

Министр иностранных дел Э.Налбандян отметил, что Армения высоко ценит формат парламентской дипломатии – как важной платформы для обсуждения двусторонних и многосторонних вопросов и сближения народов.

Собеседники подчеркнули важность подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и Европейским союзом, подчеркнув, что оно открывает новые, более широкие возможности с точки зрения сотрудничества Армения-ЕС.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных вопросов и путей их урегулирования.

Эдвард Налбандян представил Франку Энгелю совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта.