Национальная академия наук Армении большое внимание уделяет подготовке молодых научных кадров. Как передает «Арменпресс», об этом президент Национальной академии наук Армении Радик Мартиросян сказал 28-го марта, в ходе общегодового собрания.



«По положению на январь 2018 года в академии работают 3875 человек, из которых 2362 являются научными работниками, 336 - докторами наук, 1079 – кандидатами наук и 947 - научными работники без ученой степени»,- сказал президент Национальной академии наук Армении Радик Мартиросян.

Мартиросян отметил, что по состоянию на январь 2018 года в составе академии числиться 49 академиков. Он отметил, что в 2017 году было принято на работу 134 молодых специалистов.