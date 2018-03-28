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Национальная академия наук Армении большое внимание уделяет подготовке молодых научных кадров


Национальная академия наук Армении большое внимание уделяет подготовке молодых научных кадров. Как передает «Арменпресс», об этом президент Национальной академии наук Армении Радик Мартиросян сказал 28-го марта, в ходе общегодового собрания.

«По положению на январь 2018 года в академии работают 3875 человек, из которых 2362 являются научными работниками, 336 - докторами наук, 1079 – кандидатами наук и 947 - научными работники без ученой степени»,- сказал  президент Национальной академии наук Армении Радик Мартиросян.

Мартиросян отметил, что по состоянию на январь 2018 года в составе академии числиться 49 академиков. Он отметил, что в 2017 году было принято на работу 134 молодых специалистов.


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