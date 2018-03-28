Американские ученые создали киберчип, усиливающий память человека

Ученые из Калифорнии создали и успешно проверили работу кибер-протеза, который улучшает работу памяти примерно на треть после его подключения к мозгу человека, говорится в статье, опубликованной в Journal of Neural Engineering, передает Арменпресс.

"Мы показали, что мы можем "влезть" в память человека, усилить ее и заставить мозг ее запомнить. Даже если человек страдает от проблем с памятью, мы можем найти те части его центра памяти, которые работают неправильно, и обойти их, используя исправные цепочки нейронов. Затем у нас появится возможность "скармливать" мозгу пациента нервные импульсы, которые будут помогать ему формировать новые воспоминания, помнить лица родственников и внуков", — рассказывает Роберт Хэмпсон (Robert Hampson) из университета Уэйк-Форест в Уинстон-Салеме (США).