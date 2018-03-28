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Американские ВВС показали войну будущего


Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) опубликовала видео, в котором показан воздушный бой в недалеком будущем. Ролик под названием "ВВС 2030 – призыв к действию" кратко описывает историю разработок AFRL и заявляет о намерении продолжить исследования, чтобы ответить на "вызовы национальной безопасности", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как показано на видео, в будущем действия американских ВВС координируются в одном центре управления. При этом военные столкновения происходят в разных частях земного шара. К 2030 году США планируют согласовать действия истребителей F-35 с электронными системами ударных беспилотников. В показанном лабораторией бою пилот истребителя F-35 сбрасывает на вражескую территорию несколько БПЛА.

Один из беспилотников поражает ракетную установку противника. В 2030 году форму летчиков планирую оснастить "умными" датчиками сердечного ритма, дыхания, кровяного давления и мышечного напряжения. Также в ролике видно, как робот сбрасывает с военно-транспортного самолета кассетную бомбу, от которой отделяется множество дронов. Следом показан точечный удар крылатой ракеты по городскому кварталу. На последних секундах видео американский самолет лазерным лучом поражает вражеский летательный аппарат.




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