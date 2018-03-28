Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня» при помощи игрового реквизита

Молодой фотограф Евгений спас около 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня», использовав противогаз, который был в его реквизите. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета «Комсомольская правда».

По словам Евгения (фамилию назвать газете он отказался), его фирма проводила детские праздники на площадке, которая ближе всего была к кинозалам. Когда началось возгорание, фотограф одним из первых заметил это.

По удивительной случайности в его творческом реквизите оказался противогаз. Молодой человек надел его и ринулся в дымовую завесу. Так как он имел хороший опыт проведения детских мероприятий, то быстро смог собрать детей и повести за собой из горящего зала, а потом к спасательным выходам.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.