Глава ВТО: торговая война Китая и США может затормозить рост мировой экономики

Полномасштабная торговая война Китая и США, которая может начаться в результате применения Вашингтоном торговых ограничений по отношению к Пекину, окажет значительный эффект на мировую экономику и может быстро затормозить ее рост. Об этом генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу заявил в среду в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си, передает Арменпресс.

"Мы видим первые шаги [к глобальной торговой войне]... Если она будет касаться только стали и алюминия, это одно дело. Если речь идет о сотнях, тысячах продуктов, то это совсем другое дело. И эффект будет значительно другим", - сказал Азеведу. Полномасштабная торговая война окажет "серьезный эффект на глобальную экономику", а темп глобального роста может снизиться "очень быстро", добавил глава ВТО.

Тем не менее, Азеведу надеется, что серьезность происходящего очевидна. "Это большая проблема. Не думаю, что кто-то верит, что [возможность торговой войны] - это нечто незначительное, даже в администрации президента США", - заявил он и добавил, что сложившаяся между Китаем и США ситуация стала одним из самых непростых моментов в истории организации.





