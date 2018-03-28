Президент Армении Серж Саргсян видит необходимость эффективного использования средсрв для развития науки

Президент Армении Серж Саргсян видит новый подход к развитию науки в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в своем выступлении во время общегодового собрания Национальной академии наук Армении.

«Я вижу новый подход к развитию науки в Армении. Раньше, особенно в 2008-2009 годах все выступления сводились лишь к одной проблеме – отсутствию финансов. А сегодня мы стали свидетелями того, что Национальная академия наук сама провела самооценку, и я очень рад, что этот процесс привел к тому же выводу, который мы представляли 6-7 лет назад. Действительно, надо оптимизировать имеющие средства для эффективного их использования. Это прямой приказ для армянской науки»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Он согласился с президентом НАНА Радиком Мартиросяном в том, что в Армении проблема не в количестве ученных, а в эффективности их работы.

«Даже если в Армении будет 20 тыс. ученых я не скажу, что их много. Но вновь повторюсь – вопрос не в 20 тыс., в эффективной работе нескольких тысяч. Когда достигнем тех результатов, которых ожидаем, я думаю, что со стороны правительства, государства будут выделены дополнительные средства. Мы всегда были готовы предоставить любые средства, если есть конкретные проекты, если они обоснованны и практичны. Мы продолжим проектное финансирование»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Он отметил, что недовольство финансированием существует всегда и везде - даже в тех странах, в которых достигнут высокий уровень благосостояния и значительное финансирование говорят, что его не хватает.



Президент Армении Серж Саргсян отметил, что необходимо решить вопрос смены поколений, а также подчеркнул, что правительство и общество ожидают от ученных работ прикладного значения.



«Надо найти модель-баланс между теоретическим и прикладным. Мы ожидаем, что Армения сможет найти эту балансную модель. У нас всегда было желание сохранять и развивать науку в Армении и мы использовали для этого наши возможности. Возможно нам не удалось выделить столько средств, которые были бы достаточны для этого», - сказал президент Армении Серж Саргсян.

Президент Армении Серж Саргсян отметил, что единственным путем развития Армении во всех сферах является эффективное использование имеющихся ресурсов

Президент Армении Серж Саргсян уверил, что всегда имел желание использовать все возможности для развития науки в Армении, а вопрос эффективности использования средств относится ко всем отраслям – к армии, безопасности и др.

Президент Армении Серж Саргсян выразил уверенность, что армянский народ всегда испытывал почтение к науке, и наука всегда была востребована в Армении. «И вам, и тем, кто придет после вас, многое предстоит сделать, и, к сожалению все это надо делать скромными средствами. Мы должны решить очень важные проблемы – малыми возможностями»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.