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Продолжает расти число граждан Турции, просящих убежища в Германии


После подавления попытки военного переворота 15-го июля 2016 года, продолжает расти число граждан Турции, просящих убежища в Германии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

По данным миграционных служб Германии, в январе-феврале 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, число таковых увеличилось на 300, достигнув 1 429 обращений.

Офис миграционных служб Германии сообщает также, что высросло число положительных ответов на подобные обращения. В январе-феврале 2018 года было удовлетворено 42.3% обращений.

После подавления попытки военного переворота 15-го июля 2016 года, в 2016 году число граждан Турции, просящих убежища в Германии, составило  5. 742, в 2017 году -  8.483.


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