Время в Ереване: 11:07:36,   28 Март

В Турции задержан гражданин Германии


В Турции под предлогом «пособничества террористической организации» задержан гражданин Германии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

28-летний гражданин Германии был задержан 14-го марта, во время перехода с территории Турции в Сирию. По убеждению турецкой стороны, в Сирии он собирался примкнуть к сторонникам курдской партии «Народный союз» (PYD), которую турецкая сторона считает террористической.

МИД Германии сообщает, что они знают о задержании своего гражданина, связались с посольством и изучают детали инцидента.


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