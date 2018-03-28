В Турции задержан гражданин Германии

В Турции под предлогом «пособничества террористической организации» задержан гражданин Германии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

28-летний гражданин Германии был задержан 14-го марта, во время перехода с территории Турции в Сирию. По убеждению турецкой стороны, в Сирии он собирался примкнуть к сторонникам курдской партии «Народный союз» (PYD), которую турецкая сторона считает террористической.

МИД Германии сообщает, что они знают о задержании своего гражданина, связались с посольством и изучают детали инцидента.