Армения углубляет связи в военно-промышленной отрасли с Сербией, Китаем, Польшей

Армения, кроме сотрудничества с РФ, видит возможность углубить связи в военно-промышленной отрасли с Сербией, Китаем, Польшей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал замминистра обороны Армении, председатель Комитета ВПК МО Армении Давид Пахчанян.

«Есть и иные страны, с которыми мы сотрудничаем или будем сотрудничать. В частности, хорошие связи устанвлены с Сербией, где есть довольно развитый ВПК, ведется работа с Китаем, Польшей и пр. Есть связи и тенденции к их развитию»,- сказал замминистра обороны Армении, председатель Комитета ВПК МО Армении Давид Пахчанян.

По его словам, по семилетнему плану развитияя ВС Армении предполагается довести долю отечественных вооружений до четверти от общего объема.«В подсчете от объема получаемых из РФ вооружений, доля отечественных поставок составит четверть – в зависимости от скорости внедрения разработок, мы сможем организовать их серийное производство»,- сказал замминистра обороны Армении, председатель Комитета ВПК МО Армении Давид Пахчанян.

В июне 2015 года Армения получила от России кредит на покупку вооружений на 200 миллионов долларов. Поставки по этой кредитной линии были завершены в конце 2017 года. Тогда же, в декабре прошлого года, парламент Армении ратифицировал похожий кредит на сумму 100 миллионов долларов.