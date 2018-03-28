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Европа должна прекратить экспорт оружия в Турцию: депутат Бундестага турецкого происхождения


Депутат Бундестага турецкого происхождения, вице-председатель партии Зеленых Севим Дагделен думает, что Европа должна немедленно прекратить экспорт оружия в Турцию.

Об этом она сказала в беседе с «Арменпресс», комментируя последние действия турецких ВС в Сирии, в районе Африна.

 «Пока Турция, наперекор международному праву, совместно с исламскими группировками продолжает нападения в Сирии, в районе Африна, продолжаются и переговоры по вопросу вступления Турции в ЕС.  Вследствие захвата Африна турецкими ВС было эвакуировано 170 тысяч населения. Европейскими конвенциями исключаются переговоры о членстве с диктаторскими или авторитарными государствами, которые вторгаются в иные страны, убивают и грабят – рука об руку с исламскими и террористическими группировками»,- сказала депутат Бундестага турецкого происхождения, вице-председатель партии Зеленых Севим Дагделен.

По ее словам, даже правительство Германии назвало Турцию платформой терроризма.

«Все это показывает, что Эрдоган не может быть партнером в вопросе беженцев. Более того – этим подчеркивается небоходимость не только замораживания переговоров о членстве и финансовой помощи, но и то, что Европа должна немедленно прекратить экспорт оружия в Турцию»,- сказала депутат Бундестага турецкого происхождения, вице-председатель партии Зеленых Севим Дагделен.

Сюзи Мурадян


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