Великая среда: помазание и ппредательство Иисуса Христа

Наступила последняя – Страстная неделя Великого Поста, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, крестной смерти и погребении.

Как передает «Арменпресс», период от понедельника после праздника Цахказард до Светлого Христова Воскресенья называется Страстнóй (Великой) неделей. Великим называется и каждый из ее дней, имеющий условное название, которое посвящено тому или иному событию из земной жизни Спасителя. Упоминаются последние заповеди, страдания, смерть и воскресение Христа. Основные обряды Великой недели начинаются в Страстнóй (Великий) Четверг.

Великая Среда посвящена воспоминанию о помазании Иисуса в Вифании и предательстве Иуды (Мф. 26:14-16). В ночь на среду Господь провел в Вифании. Здесь, в доме Симона прокаженного, в то время, когда в совете первосвященников, книжников и старейшин было уже решено взять Иисуса Христа хитростью и убить Его, некая жена «грешница» возлила драгоценное миро на главу Спасителя и тем уготовала Его на погребение, как судил Сам Он об ее поступке. Здесь же, в противоположность бескорыстному поступку жены грешницы, родилось в неблагодарной душе Иуды, одного из двенадцати учеников Спасителя, преступное намерение предать беззаконному совету своего Учителя и Господа. Поэтому в церковной службе Великой среды прославляется жена грешница и порицается и проклинается сребролюбие и предательство Иуды.

За шесть дней до Пасхи Иуда предложил первосвященникам выдать Иисуса. В этот день Иисус говорил ученикам о Своем близком уходе. Сестра Лазаря Мария, взяв «фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира ... Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? ... Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего; ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете». Со временем миропомазание стало одним из семи христианских таинств, через которое на человека нисходит божественная благодать.

Евангельское чтение Великой Среды призывает не злоупотреблять любовью и доверием Господа, всегда помнить переносимые Им во имя человечества страдания и смерть, не сбиваться с пути истинного, поклоняться и прославлять Спасителя.

«Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать серебренников; и с того времени он искал удобного случая предать Его». (Мф. 26, 6-16).