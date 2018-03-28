Apple представила самый доступный iPad

Корпорация Apple представила новую версию планшета iPad с 9,7-дюймовым экраном. Презентация состоялась в Чикаго.

Планшет 2018 года поддерживает работу со стилусом Apple Pencil, оснащен более мощным, чем предыдущее модели, процессором A10 Fusion. Новый iPad имеет датчик TouchID, две камеры и функцию LTE. По заявлению разработчиков, время работы устройства на одном заряде составляет 10 часов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Это самая доступная модель планшетов от Apple — в США в рознице цена стартует с 329 долларов, для учебных заведений стоимость составит 299 долларов. Новый iPad будет доступен в трех цветах — серебристом, "серый космос" и золотом.