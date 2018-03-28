МЧС: найдены тела всех погибших при пожаре в Кемерове

Обнаружены тела всех 64 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", заявил замглавы МЧС Владлен Аксенов. Власти не располагают данными о людях, пропавших без вести, уточнил он.

"Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем", - сказал Аксенов, передает Арменпресс.

В МЧС также подтвердили, что при пожаре погиб 41 ребенок. Накануне об этом сообщили в кемеровском штабе, организованном родственниками погибших.

Останки всех погибших переданы в ведение специалистов Следственного комитета России, 27 человек опознаны, по 6 погибшим потребуется дополнительная экспертиза, рассказал представитель МЧС.

Ранее кемеровский активист Расим Яролиев сообщил, что члены инициативной группы, занимающиеся поиском без вести пропавших в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", скорректировали свой список погибших и пропавших без вести после проверки данных.

"После проверки информации список сократился с 86 до 77 человек: 25 опознанных погибших, 39 без вести пропавших и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население", - сказал он.

Задержанные руководители и сотрудники кемеровского торгового центра, где при пожаре погибли более 60 человек, заявили журналистам, что ТЦ мог сгореть в результате поджога, а пожарная сигнализация была отключена кем-то за 15 минут до начала пожара.

Суд в Кемерове во вторник продлил до 72 часов срок задержания управляющей ТЦ "Зимняя вишня" Надежды Судденок, технического директора Георгия Соболева, а также Игоря Полозиненко - директора компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию в ТЦ, и сотрудника этой компании Александра Никитина.