СМИ: новым президентом Мьянмы избран близкий соратник Аун Сан Су Чжи

Национальное законодательное собрание (парламент) Мьянмы в среду большинством голосов избрало новым президентом страны 66-летнего Вин Мьина, бывшего спикера нижней палаты парламента и представителя правящей Национальной лиги за демократию (НЛД), возглавляемой Аун Сан Су Чжи. Его кандидатуру поддержали большинство из 636 присутствующих депутатов, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание The Myanmar Times.

Вместе с тем в нынешних условиях роль президента в Мьянме сводится к церемониальным функциям, поскольку основная власть принадлежит лидеру НЛД - лауреату Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи

Выборы президента были назначены после того, как 21 марта ушел в отставку Тхин Чжо. Последние несколько месяцев в зарубежных СМИ циркулировала информация о тяжелой болезни экс-президента. В частности, он проходил лечение в больницах Бангкока и Сингапура из-за рака кишечника.